إيران: سنتخلى عن التعاون مع وكالة الطاقة الذرية حال إعادة فرض العقوبات

أعلنت الخارجية الإيرانية، أن طهران ستتخلى عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.

ونقلت وكالة "إسنا" عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي قوله: "إذا قامت أوروبا بهذه الخطوة، فإن المسار الحالي للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوقف، لأن التعامل اللاحق مع الوكالة لن يكون له أي معنى".

وأضاف غريب آبادي، أن الدول الأوروبية ستكون مضطرة أيضا للتخلي عن المفاوضات مع إيران وستواصل المناقشات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي أساس قانوني لدى الدول الأوروبية لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، مؤكدا استعداد إيران لمواصلة الحوار مع "الترويكا" الأوروبية التي تضم كلا من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، لكن على أوروبا أن تقوم بخيارها بين المواجهة أو التعاون مع طهران.

يأتي ذلك في أعقاب جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والترويكا الأوروبية في جنيف، التي جرت يوم الثلاثاء.

وأعلنت الترويكا عن استعدادها لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات إن لم توافق إيران على صفقة بشأن برنامجها النووي حتى نهاية أغسطس الجاري أو على تمديد سريان قرار مجلس الأمن رقم 2231 الخاص بخطة الأعمال المشتركة التي تم إقرارها في 2015، والتي ينتهي سريانها في 18 أكتوبر 2025، وفقا لروسيا اليوم.