نتنياهو: لا أحد يستطيع إجبار ترامب على فعل شيء لا يريده

وكالات

وجّه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة شكر للإدارة الأمريكية على مساندتها إسرائيل من خلال تقديم المساعدات العسكرية، زاعمًا أن عمل تل أبيب حاليًا يتركز على تغيير وجه الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو، في تصريحات "لبودكاست" أمريكي، اليوم، "نحن نغير وجه الشرق الأوسط ولا أعتقد أن الحرب استغرقت وقتا أطول مما يجب"، زاعمًا أن إسرائيل تقترب من المرحلة الأخيرة للحرب وهي القضاء النهائي على حركة المقاومة "حماس".

وأضاف نتنياهو "ممتنون للمساعدات العسكرية الأمريكية لكننا نتبادل معها معلومات استخباراتية لا تقدر بثمن والحديث عن أن أمريكا تفعل ما تريده إسرائيل مجرد هراء فلا أحد يستطيع إجبار دونالد ترامب على فعل شيء لا يريده".

وأشار رئيس حكومة الاحتلال، إلى أن هدف إسرائيل الآن احتلال مدينة غزة بالكامل، وإخراج حماس من داخلها، وليس تهجيرها من السكان كما يروج البعض، متابعًا "يمكن أن يكون لغزة مستقبل مختلف وإذا أرادت أمريكا أن تستثمر فيها فسيكون أمر جيد".

وأكد أن "هناك أفكار عدة بشأن غزة، وسأوافق إذا أرادت الولايات المتحدة التدخل وإدارة القطاع"، لافتًا إلى أن "بايدن (الرئيس الأمريكي السابق) طلب مني عدم دخول رفح وأخبرته أننا نخوض معركة متواصلة منذ 3500 عام وسنفعل ما يتوجب علينا فعله".