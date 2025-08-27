رئيس مجلس النواب اللبناني: الأميركيون أتونا بعكس ما وعدونا به

وكالات

عبّر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه برّي عن خيبة أمله من نتائج زيارة الوفد الأمريكي إلى بيروت، قائلاً لصحيفة الشرق الأوسط: "الأمريكيون أتونا بعكس ما وعدونا به".

وأوضح برّي، أن ما كان متوقعاً هو سماع رد إسرائيلي على سياسة "الخطوة بخطوة" التي تمسك بها الموفد الأمريكي توم براك في تصريحاته، غير أن الوفد شدّد بدلاً من ذلك على مسألة سحب سلاح حزب الله كشرط مسبق، قبل أي بحث في خطوات إسرائيلية مقابلة، سواء لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية أو وقف الاعتداءات.

وأضاف أن الوفد الأمريكي "لم يحمل أي جديد من إسرائيل، ما أدخل الأمور في مزيد من التعقيد".

ورفض برّي الخوض في تفاصيل المرحلة المقبلة، مكتفياً بالقول إن "الأمور ليست سهلة". وعن الاجتماع الحكومي المقرر في 2 سبتمبر لبحث خطة الجيش المتعلقة بسلاح حزب الله، شدد برّي على أن "أي أمر يفتح باب الخلاف في البلد مستنكَر".

