إعلان

رئيس مجلس النواب اللبناني: الأميركيون أتونا بعكس ما وعدونا به

02:23 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

رئيس مجلس النواب اللبناني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

عبّر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه برّي عن خيبة أمله من نتائج زيارة الوفد الأمريكي إلى بيروت، قائلاً لصحيفة الشرق الأوسط: "الأمريكيون أتونا بعكس ما وعدونا به".

وأوضح برّي، أن ما كان متوقعاً هو سماع رد إسرائيلي على سياسة "الخطوة بخطوة" التي تمسك بها الموفد الأمريكي توم براك في تصريحاته، غير أن الوفد شدّد بدلاً من ذلك على مسألة سحب سلاح حزب الله كشرط مسبق، قبل أي بحث في خطوات إسرائيلية مقابلة، سواء لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية أو وقف الاعتداءات.

وأضاف أن الوفد الأمريكي "لم يحمل أي جديد من إسرائيل، ما أدخل الأمور في مزيد من التعقيد".

ورفض برّي الخوض في تفاصيل المرحلة المقبلة، مكتفياً بالقول إن "الأمور ليست سهلة". وعن الاجتماع الحكومي المقرر في 2 سبتمبر لبحث خطة الجيش المتعلقة بسلاح حزب الله، شدد برّي على أن "أي أمر يفتح باب الخلاف في البلد مستنكَر".

...

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس مجلس النواب اللبناني الأميركيون الوفد الأمريكي نبيه برّي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بلِّغوا رسميًا.. النيابة تُشيد بتعاون المواطنين وتحذّر من نشر المقاطع المصوَّرة على السوشيال
الآن يمكنك نزول البحر.. 8 شواطئ في الإسكندرية ترفع الرايات الصفراء
الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته للعلمين
وفاة المنتج طارق صيام
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر