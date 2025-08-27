إعلان

وزارة الدفاع الإندونيسية: نعتزم توسيع نطاق إيصالنا للمساعدات في غزة

10:24 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025

مساعدات غزة

background

جاكرتا - (د ب أ)

تعتزم إندونيسيا توسيع نطاق إيصالها للمساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث لا يزالون يواجهون أزمة متفاقمة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وقال البريجادير جنرال فريجا ويناس إنكيريوانج، المتحدث باسم وزارة الدفاع الإندونيسية، أمس الثلاثاء، إن الخطوة تأتي تماشيا مع توجيهات الحكومة للوصول إلى المزيد من الفلسطينيين المتضررين بسبب المجاعة في غزة.

وأوضح إنكيريوانج في بيان له أن عمليات إيصال المساعدات لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن القوات الجوية الإندونيسية أرسلت اليوم (الثلاثاء) طائرة من طراز هرقل )سي-130) تحمل على متنها 26 فردا من قوة مهام /جارودا ميراه بوتيه 2/ من جاكرتا.

وذكر أنه قد تم الانتهاء من الاستعدادات، بما يشمل توفير 1200 مظلة، ووثائق للطاقم، ومعدات دعم فني أخرى.

مساعدات غزة وزارة الدفاع الإندونيسية إندونيسيا
