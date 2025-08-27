خلال شهر.. وفاة 68 لاجئًا سودانيًا بـ وباء الكوليرا في تشاد



وكالات

أعلنت وزارة الصحة في تشاد، وفاة 68 شخصا بالكوليرا في شرق البلد منذ الإعلان عن تفشي الوباء في مخيم للاجئين السودانيين أواخر يوليو.

وقال تاج الدين محمد الأمامين، مدير الإعلام في الوزارة، إنه منذ الإعلان عن أول حالة للكوليرا في مخيم دوغي للاجئين، وصل مجموع عدد المصابين حتى أمس إلى 1016 مصابا، منهم من تعافى ومنهم من نقل إلى المستشفى ومنهم من توفي وعدد هؤلاء 68 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات التشادية عن وباء الكوليرا في أواخر يوليو إثر تسجيل 4 وفيات و42 حالة مشبوهة في المخيم.

ومرض الكوليرا، الذي يكون عادة مصحوبا بإسهال حاد ناجم عن تناول مياه أو أطعمة ملوثة ببكتيريا الضمة.

ومن السهل مداواته من خلال إعادة ترطيب المريض خصوصا، لكنه قد يؤدي إلى الموت في غضون بضع ساعات في حال تعذر علاجه.

وفي بيان نشر الإثنين، عزت الأمم المتحدة هذا التفشي السريع للكوليرا إلى التدفق الكبير للاجئين السودانيين إلى المخيمات والبلدات في المناطق التشادية المحاذية للسودان حيث يعيشون من دون مستلزمات صحية أو مياه شرب.

وتضم منطقة وادي في شرق تشاد نحو نصف مليون لاجئ فروا من الحرب في السودان التي يتواجه فيها منذ أبريل 2023 الجيش مع قوات الدعم السريع.

والسودان، ثالث أكبر الدول الإفريقية، هو البلد الأكثر تأثرا في العالم بالكوليرا، وسجلت أكثر من 2400 وفاة منذ سنة في 17 ولاية من ولاياته الثماني عشرة، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

ومنذ بداية العام، تعرض نحو عشرين بلدا إفريقيا لأوبئة كوليرا، من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا، وفقا للغد.