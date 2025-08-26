إسرائيل: لواء جولاني غاضب من نتنياهو بسبب التحقيق حول قصف مستشفى ناصر

وكالات

قالت القناة 14 العبرية، الثلاثاء، إن هناك غضب في لواء جولاني تجاه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتسلسل القيادي بعد التحقيق الأولي للجيش حول قصف مستشفى ناصر بغزة.

وقال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيجدور ليبرمان، إن على نتنياهو الاعتذار عن "مجزرة" السابع من أكتوبر بدلا من الاعتذار عن قتل "المخربين" في مشفى ناصر.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفاصيل التحقيقات الأولية التي أجراها بشأن هجوم جنود قوات الاحتلال، على مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد صحفيين أمس الاثنين.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أن التحقيق أظهر وجود كاميرا وضعتها حركة المقاومة (حماس) في المنطقة والتي كانت تستخدم لمراقبة قوات الاحتلال لتوجيه العمليات ضدهم.

وادّعى أن المعلومات الاستخبارية الإسرائيلية، أكدت استخدام حماس لمستشفى ناصر لتنفيذ عملياتها العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي "قواتنا عملت على إزالة التهديد من خلال استهداف الكاميرا بمنطقة مستشفى ناصر وتفكيكها".

وزعم جيش الاحتلال، أن 6 من الشهداء في الهجوم على مجمع ناصر تابعين لحركة حماس، مدّعيا أن أحدهم شارك في عملية في 7 أكتوبر 2023.