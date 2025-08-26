إعلان

عائلات الأسرى الإسرائيليين لترامب: "أنجز وعدك.. نحتاج مساعدتك"

10:17 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين

وكالات

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن حكومة بنيامين نتنياهو تخوض حربا دون أهداف واضحة في قطاع غزة.

وقد ناشدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين الخروج إلى الشوارع اليوم لإسماع صوتهم والمطالبة بإعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة، مشيرًة إلى أن على جميع الاسرائيليين التوحد والقتال من أجل عودة الأسرى، موضحة أنها لن تقبل بإحباط صفقة التبادل من جديد.

كما وجهت عائلات الأسرى حديثها لترمب قائلًة: "تعهدت بإعادة الأسرى وجاء الوقت الذي يجب فيه أن تنجز وعدك"، وتابعت: "ربما تلقيت معلومات مغلوطة من حكومتنا لكننا نحتاج لمساعدتك لإبرام صفقة".

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء بأن متظاهرين أغلقوا عدة شوارع في تل أبيب مع بدء احتجاجات للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة وإعادة الأسرى.

عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة بنيامين نتنياهو إعادة جميع الأسرى
