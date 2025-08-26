

وكالات

استشهد 7 فلسطينين وأصيب آخرون في استهداف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكان الاستهداف لعائلة كاملة الأب والأم وثلاث من أطفالهم، إذ أن العائلة مُسحت بالكامل من السجل المدني.

كما استشهد فلسطينيين وأصيب آخرون بعد استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين بمنطقة السوارحة غرب النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا للغد.

واستهدفت غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد مستشفى العودة بوصول 15 مصابًا جراء غارة جوية إسرائيلية على منزل لعائلة أبو زبيدة في بلوك 7 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.