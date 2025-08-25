رئيس كوريا الجنوبية يطلب من ترامب لقاء كيم جونج أون من أجل السلام

وكالات

دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ واشنطن إلى لعب دور رئيسي في تحقيق السلام بشبه الجزيرة الكورية.

وقال لي في كلمته خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض: "أعتقد أنك أول رئيس أبدى اهتماماً حقيقياً بقضايا السلام العالمية وحقق إنجازات ملموسة بالفعل"، معرباً عن أمله في أن يتمكن ترامب من المساهمة في إنهاء الانقسام بين الكوريتين، بلقاء مرتقب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

اقترح لي مازحًا، بناء "برج ترامب" في كوريا الشمالية، مضيفاً: "حتى أتمكن من الذهاب للعب الغولف في بيونغ يانغ أيضاً".

وأشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن شبه الجزيرة الكورية كانت مستقرة خلال فترة إدارة ترامب الأولى، لكنه أوضح أن غيابه المؤقت عن السلطة سمح لكوريا الشمالية بتطوير قدراتها النووية والصاروخية، مما أدى إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة.