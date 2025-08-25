ترامب: تسوية وشيكة للوضع في غزة خلال أسابيع

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة التوصل إلى تسوية عاجلة للأوضاع في قطاع غزة، مشيراً إلى وجود "دفعة دبلوماسية جادة للغاية" لإنهاء الحرب الدائرة هناك.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، إنه يتوقع التوصل إلى "نهاية جيدة وحاسمة" للصراع خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، مشدداً على أن "ما يحدث في غزة يجب أن يتوقف، لكن الناس لا يمكنهم نسيان أحداث 7 أكتوبر".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يتعامل بشكل متكرر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن الجهود المشتركة "حققت نجاحاً باهراً في إيران من خلال القضاء على تهديدها النووي".

وجدد ترامب التأكيد على أن تسوية قضية قطاع غزة باتت أمراً ملحاً ولا يحتمل التأجيل.