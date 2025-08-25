إعلان

ترامب: تسوية وشيكة للوضع في غزة خلال أسابيع

08:55 م الإثنين 25 أغسطس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة التوصل إلى تسوية عاجلة للأوضاع في قطاع غزة، مشيراً إلى وجود "دفعة دبلوماسية جادة للغاية" لإنهاء الحرب الدائرة هناك.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، إنه يتوقع التوصل إلى "نهاية جيدة وحاسمة" للصراع خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، مشدداً على أن "ما يحدث في غزة يجب أن يتوقف، لكن الناس لا يمكنهم نسيان أحداث 7 أكتوبر".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يتعامل بشكل متكرر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن الجهود المشتركة "حققت نجاحاً باهراً في إيران من خلال القضاء على تهديدها النووي".

وجدد ترامب التأكيد على أن تسوية قضية قطاع غزة باتت أمراً ملحاً ولا يحتمل التأجيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب غزة احتلال غزة تسوية غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان