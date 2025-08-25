رئيس الوزراء الإثيوبي ينشر صورًا حديثة لسد النهضة

وكالات

نشر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الإثنين، صورًا حديثة لسد النهضة الإثيوبي وبحيرته.

وأرفق رئيس الوزراء الإثيوبي مع الصور تعليقًا قال فيه: "قطرة دم، قطرة من العرق، قطرة دمعة، قطرة ماء... هذا السد سيكون علامة حية ويشهد للأجيال أنه نتيجة كاملة".

وأظهرت صور أقمار صناعية فتح إثيوبيا، صباح الأحد 24 أغسطس 2025، عدة بوابات من المفيض العلوي لسد النهضة بعد وصول منسوب المياه إلى نحو 64 مليار متر مكعب، وهو مستوى أعلى من التخزين المسجل العام الماضي عند 60 مليار متر مكعب في 5 سبتمبر 2024.

وبحسب خبراء، فإن أقصى تصريف عبر كل بوابة يبلغ نحو 200 مليون متر مكعب يوميًا، على أن يتم التأكد من عدد البوابات المفتوحة خلال الأيام المقبلة عبر الصور الفضائية في حال عدم وجود سحب.