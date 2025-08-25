تل أبيب- (أ ب)

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ "القرار التاريخي" الذي اتخذه مجلس الوزراء اللبناني في وقت سابق من الشهر الجاري، بالعمل على نزع سلاح "حزب الله" بحلول نهاية عام 2025، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من البلاد.

وقال إنه إذا اتخذ لبنان الخطوات اللازمة لنزع سلاح حزب الله، فإن إسرائيل سترد بإجراءات مماثلة، تشمل التقليص التدريجي للوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان.

جدير بالذكر أنه منذ انتهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر الماضي، بوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية، قال مسؤولو حزب الله إن الجماعة المسلحة لن تبحث نزع سلاحها حتى تنسحب إسرائيل من خمسة مواقع تسيطر عليها داخل لبنان، وتوقف الغارات الجوية شبه اليومية التي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، معظمهم من عناصر حزب الله.