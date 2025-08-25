إعلان

اعتقلوا خلال الحرب.. الجيش الإسرائيلي يفرج عن 13 فلسطينيا من قطاع غزة

05:41 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

وكالات

أطلق الجيش الإسرائيلي، سراح 13 فلسطينيا من غزة كانوا قد اعتقلوا خلال الحرب، وأعادهم إلى قطاع غزة عبر الصليب الأحمر.

ونقل المعتقلون بسيارات الصليب الأحمر ووصلوا إلى منطقة دير البلح وسط قطاع غزة بصحة جيدة.

وأفادت القناة "السابعة" العبرية، أن بعضهم شوهد وهو يغادر مركبات الصليب الأحمر في حالة بدنية جيدة، وأحيانا يعانون من زيادة الوزن، بعد أشهر من الاحتجاز في إسرائيل.

ووفق المصدر ذاته، سبق أن أوضح الجيش الإسرائيلي أن عمليات الإفراج من هذا النوع تنفذ بعد انتهاء قوات الأمن من استجواب المعتقلين، وفي الحالات التي لا يكون فيها احتجازهم ضروريا.

كانت عائلات المختطفين قد تواصلت في وقت سابق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش إيال زامير للمطالبة بإجابات حول الإفراج عنهم، ولكن حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي رد، وفقا لروسيا اليوم.

