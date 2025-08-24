البيت الأبيض ينشر صورة لترامب ونائبه ويعلق عليها: الثنائي القوي

وكالات

نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس"، صورة تجميع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس، خلال مزاحهما داخل المكتب البيضاوي.

وعلّق البيت الأبيض على الصورة كاتبا: "الثنائي القوي".

Power Duo 🇺🇸 pic.twitter.com/r7qCft8P45 — The White House (@WhiteHouse) August 24, 2025

وفي منشور على حسابه، أشاد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، بسياسات ترامب التي ينتهجها لإنفاذ القانون، مشيرا إلى أن معدلات الجريمة في العاصمة واشنطن تراجعت بشكل كبير بفضلها.

وأضاف فانس: "ليس علينا أن نعيش هكذا.. إن السماح للمتشردين والسطو المسلح بالسيطرة على مدينتك هو خيار سياسي".