البيت الأبيض ينشر صورة لترامب ونائبه ويعلق عليها: الثنائي القوي

10:10 م الأحد 24 أغسطس 2025

ترامب ونائبه جيه دي فانس

وكالات

نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس"، صورة تجميع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس، خلال مزاحهما داخل المكتب البيضاوي.

وعلّق البيت الأبيض على الصورة كاتبا: "الثنائي القوي".

وفي منشور على حسابه، أشاد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، بسياسات ترامب التي ينتهجها لإنفاذ القانون، مشيرا إلى أن معدلات الجريمة في العاصمة واشنطن تراجعت بشكل كبير بفضلها.

وأضاف فانس: "ليس علينا أن نعيش هكذا.. إن السماح للمتشردين والسطو المسلح بالسيطرة على مدينتك هو خيار سياسي".

البيت الأبيض جيه دي فانس ترامب
