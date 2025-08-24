وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "نظام الحوثيين" يتعلم بأصعب الطرق، وإنه سيدفع ثمنا باهظا لـ"اعتداءاته" على إسرائيل.

وأشار رئيبس الوزراء الإسرائيلي في تصريحات صحفية، إلى أن المنطقة بأسرها تدرك قوة يد دولة إسرائيل وعزيمتها، مضيفًا: "من يهاجمنا نهاجمه ومن يخطط لمهاجمتنا نهاجمه".

وفي السياق ذاته ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، أمس الأحد أن سلاح الجو هاجم أهدافا عسكرية تابعة لنظام الحوثي في صنعاء باليمن، مشيرًا إلى أنه استهدف بنى تحتية عسكرية تابعة لنظام الحوثي في صنعاء، بينها مجمع عسكري يضم القصر الرئاسي ومحطتي طاقة وموقع تخزين وقود استخدم لأنشطة عسكرية.

وأكد ديفيرن، أن الغارات جاءت ردا على هجمات الحوثيين المتكررة بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن القصر الرئاسي الذي استهدف بصنعاء يقع داخل المجمع العسكري الذي تدار منه أنشطة الحوثيين.