رئيس الأركان الإسرائيلي: حققنا أهداف المرحلة الأولى من "عربات جدعون"

06:54 م الأحد 24 أغسطس 2025

إيال زامير

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الأحد، إن جيش الاحتلال حقق الأهداف الثلاثة الخاصة بالمرحلة الأولى من عملية "عربات جدعون" وخلق الظروف المناسبة لإطلاق سراح الأسرى.

وأكد زامير، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب متعددة الأبعاد بحرا وجوا وبرا، مشيرا إلى أنه الجيش يعمل خارج حدود إسرائيل فهناك تهديدات من كل جبهة وعليه العمل لإضعافها وإحباطها.

وأوضح زامير، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حقق أهداف عملية عربات جدعون بما فيها إلحاق ضرر بالغ بحماس وإنهاء التهديد من الحدود، مضيفا "هيأنا الظروف لإطلاق سراح الأسرى نتيجة الضغط العسكري".

وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي، إلى أن الجيش سيعزز قدراته البحرية كذراع بعيدة المدى للعمل في العمق الاستراتيجي، موضحا أن "سلاح البحرية نفذ عمليات سرية ضرورية للأمن القومي الإسرائيلي في أنحاء الشرق الأوسط"

إيال زامير عربات جدعون احتلال غزة الاحتلال الإسرائيلي
