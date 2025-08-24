الحوثيون: دفاعاتنا أحبطت الجزء الأكبر من الهجوم الإسرائيلي

وكالات

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، الأحد، إن العدوان الإسرائيلي استهدف محطة شركة النفط بشارع الستين في العاصمة صنعاء.

وأكد نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين نصر الدين عامر، أن الدفاعات الجوية تمكنت من إحباط الجزء الأكبر من العدوان الإسرائيلي وإجبار طائراته على المغادرة، مشددا على أن عمليات الجماعة اليمنية العسكرية المساندة لغزة لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عنها.

وأشار عامر، إلى أن استهداف محطة وقود مدنية في شارع رئيسي لن يكون له أي تأثير على العمليات العسكرية.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر أمني، الأحد، انتهاء الهجوم الإسرائيلي على اليمن.

وأوضح المصدر الأمني، أن الهجوم على اليمن استهدف المجمع الرئاسي ولم تكن هناك عمليات اغتيال.

وأفادت تقارير إعلامية، الأحد، بأن انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت القناة 14 العبرية، إن سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافا في اليمن. فيما أكد مصدر عسكري أن جيش الاحتلال بدأ تنفيذ هجمات في اليمن ردا على استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات، وفق القناة 13 العبرية.

وأكدت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، أن عدوانا صهيونيا أمريكيا يستهدف العاصمة صنعاء.

وأشارت القناة 14 العبرية نقلا عن مصادر، إلى أن القصر الرئاسي في صنعاء كان هدفا مركزيا للهجوم. فيما أوضحت تقارير أن 3 غارات قرب منطقة عطان جنوب غربي العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت القناة 13 العبرية، الأحد، إن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف قاعدة صواريخ قرب القصر الرئاسي في صنعاء.

وأشارت القناة 14 العبرية نقلا عن مصادر، إلى أن القصف استهدف موقعا عسكريا بمجمع القصر الرئاسي بصنعاء ومخازن وقود ومحطتي كهرباء.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن الهجوم الإسرائيلي طال قواعد صواريخ بالقرب من القصر الرئاسي في صنعاء، إضافة إلى محطة كهرباء حزيز.

وذكرت القناة العبرية، أن الهجوم استهدف أيضا مستودعات أسلحة في المدينة للهجوم، لافتة إلى أن شدة الانفجارات تشير إلى انفجار ذخائر في الموقع.

وكشفت القناة 12، أن من بين الأهداف التي طالها القصف الإسرائيلي ميناء الحديدة الذي يسعى جيش الاحتلال إلى تدميره للحد من قدرة الجماعة اليمينية على تعزيز قوتها العسكرية.