حماس: نتنياهو يعرقل الاتفاقات ويعطل صفقات التبادل

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تصديق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطة احتلال غزة بالكامل، بعد موافقة الحركة على مقترح الوسطاء، يؤكد إصراره على إفشال أي اتفاق.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم، أنها وافقت على صفقة جزئية وأبدت استعدادها لصفقة شاملة، إلا أن نتنياهو يرفض جميع الحلول، مشيرة إلى أن الاعترافات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة تثبت أنه المعطل الحقيقي لصفقات التبادل ووقف إطلاق النار.

وأوضحت حماس، أن تصريحات المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية تكشف أن نتنياهو كان يماطل ويكذب لإفشال الاتفاق، مؤكدة أن وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لعودة الأسرى، وأن نتنياهو يتحمل كامل المسؤولية عن مصيرهم.

وأضاف البيان أن 22 شهرًا من العدوان الإسرائيلي على غزة أثبتت وهم "الانتصار المطلق" الذي يردده مجرمو الحرب نتنياهو وبن غفير وسموتريتش.

وشددت الحركة على ضرورة استمرار الضغوط الرسمية والشعبية لوقف الإبادة والتجويع بحق الشعب الفلسطيني.