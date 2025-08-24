مصر تحذر إسرائيل من توسع العمليات العسكرية في غزة

وكالات

حذر الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، من الخطورة البالغة لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، بين عبد العاطي ونظيره الألماني يوهان فاديفول، في إطار التشاور الدوري حول التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في غزة.

وخلال الاتصال، ناقش الوزيران تطورات الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، حيث أعرب عبد العاطي عن بالغ القلق إزاء التقارير المتزايدة التي تشير إلى وجود مجاعة، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوضع حد للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الصارخة، ومنوهاً إلى التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي بضمان الإمدادات الإغاثية والطبية كونها القوة القائمة بالاحتلال.

كما استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيراً إلى الترتيبات الجارية لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

واطلع عبد العاطي نظيره الألماني على مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار، لا سيما بعد موافقة حركة حماس على المقترح، مؤكداً أهمية استجابة إسرائيل لتنفيذ عناصر الاتفاق لضمان معالجة الأزمة الحالية والتخفيف من معاناة الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات بكميات كافية. وحذر من أن استمرار إسرائيل في توسيع عملياتها العسكرية سيؤدي إلى تأجيج الوضع المتأزم وتقويض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار.

وعلى صعيد الملف النووي الإيراني، شدد عبد العاطي على ضرورة العودة إلى المسار التفاوضي لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أهمية استئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الألماني عن تقديره للجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مثمناً استضافة مصر لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكداً تطلع ألمانيا للمشاركة في المؤتمر، ومشدداً على اتفاقه مع مصر حول الخطورة البالغة لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية والوضع الإنساني في القطاع.