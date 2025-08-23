حماس تشيد باستقالة وزراء هولنديين وتطالب بفرض عقوبات على إسرائيل

وكالات

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالموقف الذي وصفته بالشجاع لوزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب وزملائه جراء استقالتهم بسبب رفض حكومتهم فرض عقوبات على إسرائيل.

وقالت حماس في بيان لها اليوم، إن موقف الوزراء الهولنديين المستقيلين يجسد القيم الإنسانية والالتزام بالقانون الدولي، لأنه جاء بعد إعلان الأمم المتحدة تفشّي المجاعة في غزة، الأمر الذي يحتم على أصحاب الضمائر الحيّة بذل كل الجهود لمقاطعة الاحتلال ومعاقبته، والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة والتجويع المستمرة.

ودعت حماس، إلى مقاطعة الاحتلال ومعاقبته والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة والتجويع، مطالبة حكومات العالم كافة إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل، لوقف المجازر ورفع الحصار.

وأعلن القصر الملكي الهولندي في بيان، السبت، أن الملك فيليم ألكسندر قبِل استقالة أعضاء في الحكومة منتمين إلى حزب "العقد الاجتماعي الجديد"، بينهم وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب، بعد إخفاقهم في التوافق على إجراءات ضد إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، أطلع الملك مساء أمس الجمعة، على نتائج الاجتماع الذي انتهى باستقالة عدد من الوزراء من الحكومة، قبل أن يصدر ألكسندر مرسوما ملكيا بإعفائهم من مناصبهم يوم 22 أغسطس، وفق ما ذكره موقع "سبوتنيك".

وإلى جانب وزير الخارجية، استقال أيضا وزير الشؤون الاجتماعية إيدي فان هيجيم، وزير التعليم إيبو بروينز، ووزير الداخلية جوديث أوترمارك، ووزير الصحة دانييل يانسن، فضلا عن 4 وزراء دولة.

وأكد رئيس الوزراء الهولندي،، في منشور عبر منصة "إكس"، أن حكومته تحترم قرار الوزراء بالاستقالة، لكنها في الوقت نفسه، تأسف على رحيلهم.

وقدّم وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب استقالته، مساء الجمعة، بعد إخفاقه في تمرير مشروع قانون من أجل فرض عقوبات على إسرائيل بسبب عدوانها على قطاع غزة، مشيرا إلى أن "أصبح يشعر بمحدودية قدرته على تنفيذ السياسات الضرورية بشكل مستقل"، قبل أن ينضم إليه وزراء حزبه.