أصدرت وزارة العدل الأمريكية نص مقابلة شاملة مع غيسلين ماكسويل، الشريكة السابقة للممول المتهم بالتحرش الجنسي جيفري إبستين، والتي تجري محادثات مع نائب المدعي العام تود بلانش في يوليو الماضي.

خلال المقابلة، نفت ماكسويل رؤيتها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أي موقف "غير لائق" أو تصرف مشبوه.

وقالت خلال المقابلة: "لم أشهد أبداً الرئيس في أي موقف غير لائق بأي شكل من الأشكال. الرئيس لم يكن غير لائق مع أي شخص".

وأضافت أن علاقتها بترامب تعود إلى التسعينيات حين التقته لأول مرة عبر والدها الملياردير الإعلامي روبرت ماكسويل، الذي كان صديقًا لترامب، مشيرة إلى إعجاب والدها بزوجة ترامب إيفانا، لكونها أيضًا من تشيكوسلوفاكيا.

ماكسويل، التي سُجنت في يونيو 2022 لمدة 20 عامًا بعد إدانتها بخمس تهم تتعلق بالاتجار بالجنس، تناقلت وسائل الإعلام حديثها عن رغبتها في الحصول على عفو رئاسي، بينما نفت تقديمها إبستين للأمير أندرو، ووصفت ادعاءات فيرجينيا جوفري بأنها "غير صحيحة تمامًا"، مؤكدة أن لقاء أندرو مع إبستين تم بشكل منفصل.

كما نفت ماكسويل عدة مزاعم تتعلق بممارسات غير قانونية في منزلها في لندن، ووصفت صورة جمعتها بأندرو ويدينها بأنها "مزيفة حرفيًا".

القضية التي جذبت اهتمامًا عالميًا كبيرًا، ولدت العديد من نظريات المؤامرة بسبب اتصالات إبستين وماكسويل برجال أعمال، ورؤساء، وملوك، بما في ذلك ترامب، الذي عرف اجتماعيًا بإبستين في التسعينيات وأوائل الألفية. بينما لم توجه اتهامات لترامب، كشف طيار إبستين، لورانس فيسوسكي، أن ترامب سافر على طائرة إبستين عدة مرات، لكن ترامب نفى ذلك.

في المقابلة مع وزارة العدل، أوضحت ماكسويل عدم علمها بأي "قائمة عملاء" لإبستين أو محاولات ابتزاز، مؤكدة أنها ليست على علم بأية أنشطة غير قانونية يتورط بها ترامب.

نُقلت ماكسويل بعد المقابلة إلى معسكر سجن أقل أمانًا في تكساس، وسط تأكيدات دفاعها بأنها قضت محاكمة ظالمة، مع استمرار مطلبها بالعفو.

ورغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه لم يطلب أي عفو لماكسويل، لكنه أصر على أن لديه "الحق في ذلك" حسب القانون.

جيفري إبستين، الممول الأمريكي، كان موضوع تحقيقات واسعة النطاق بسبب تورطه في شبكة اتجار بالجنس، استهدفت فتيات صغيرات. وُجد ميتًا في زنزانته عام 2019 في سجن اتحادي في مانهاتن، في ظروف وصفت بأنها انتحار، رغم وجود تساؤلات وشبهات حول الحادث.

غيسلين ماكسويل، صديقة إبستين المقربة، أدينت بدورها في 2021 بتهم الاتجار بالجنس، وتم الحكم عليها بالسجن 20 عامًا. أدينت بمساعدة إبستين على جذب ضحايا قاصرات إلى غرف التدليك لاستغلالهن جنسيًا.

المحاكمة كشفت تفاصيل صادمة، وعلاقات عديدة لشخصيات بارزة في هذه القضية، لكنها لم تؤدّ إلى توجيه اتهامات إلا لإبستين وماكسويل.

موضوع وفاة إبستين والنشاطات المرتبطة به تحولت إلى موضوعات مركزية لنظريات مؤامرة وجدل سياسي مستمر، لا سيما بظل تداخلات شخصيات رفيعة ومستثمرين عالميين في القضية.