بعد الموافقة الرسمية.. نتنياهو يعترض على اسم عملية احتلال مدينة غزة

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غير راضٍ عن اسم العملية العسكرية الجديدة لاحتلال مدينة غزة بالكامل، مشيرة إلى أنه يفكر في تغييره من "عربات جدعون 2" إلى "القبضة الحديدية".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن مدينة غزة قد تتعرض للتدمير ما لم توافق حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) على شروط إسرائيل، وهي إطلاق سراح جميع الأسرى ونزع السلاح بشكل كامل.

وأضاف كاتس في تدوينة على موقع "إكس": "أبواب الجحيم سوف تنفتح قريبًا على حماس، ما لم يوافقوا على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب".

من جانبها، أكدت حماس أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تشكل اعترافًا بجرم يرقى للتطهير العرقي، مشيرة إلى أن مدينة غزة تتعرض منذ أيام لعمليات تدمير ممنهج ومجازر بشعة بحق المدنيين الأبرياء.