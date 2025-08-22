إعلام عبري: صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل نتيجة إطلاق صواريخ من اليمن

(د ب أ)

دوت صافرات الإنذار في عشرات المدن وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن، كما تم تعليق جميع عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون مؤقتا، حسبما ذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" مساء اليوم الجمعة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صاروخًا أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وأن أنظمة الدفاع الجوي تقوم باعتراض التهديد، وفق الصحيفة.