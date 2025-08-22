إعلان

إعلام عبري: صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل نتيجة إطلاق صواريخ من اليمن

10:24 م الجمعة 22 أغسطس 2025

صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل أرشيفية

(د ب أ)

دوت صافرات الإنذار في عشرات المدن وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن، كما تم تعليق جميع عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون مؤقتا، حسبما ذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" مساء اليوم الجمعة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صاروخًا أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وأن أنظمة الدفاع الجوي تقوم باعتراض التهديد، وفق الصحيفة.

صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل إطلاق صواريخ من اليمن مطار بن جوريون جيش الاحتلال الإسرائيلي صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل
