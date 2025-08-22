إعلان

سانا: هجوم انتحاري في مدينة دير الزور السورية

09:14 م الجمعة 22 أغسطس 2025

سوريا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الجمعة، بوقوع هجوم انتحاري نفذه تنظيم داعش الإرهابي على حاجز السياسية في مدينة الميادين بدير الزور.

وأسفر الهجوم عن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي بدير الزور، كما تمكنت عناصر الحاجز من قتل أحد المهاجمين فيما فجر الثاني نفسه.

وفي سياق أخر، نفت وزارة الخارجية السورية توقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، خلال زيارة أحمد الشرع إلى نيويورك، مؤكدة أن الشرع سيلقي كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

وصرحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تعمل على ترتيب لقاء بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.




لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوريا مدينة دير الزور السورية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الإيجار القديم إلى البكالوريا ومجلس الشيوخ.. وزير الشؤون النيابية يوضح موقف الحكومة من الملفات الشائكة
لضمان إدخال المساعدات.. مقرر أممي يطالب بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة