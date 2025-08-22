سانا: هجوم انتحاري في مدينة دير الزور السورية

وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الجمعة، بوقوع هجوم انتحاري نفذه تنظيم داعش الإرهابي على حاجز السياسية في مدينة الميادين بدير الزور.

وأسفر الهجوم عن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي بدير الزور، كما تمكنت عناصر الحاجز من قتل أحد المهاجمين فيما فجر الثاني نفسه.

وفي سياق أخر، نفت وزارة الخارجية السورية توقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، خلال زيارة أحمد الشرع إلى نيويورك، مؤكدة أن الشرع سيلقي كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

وصرحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تعمل على ترتيب لقاء بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.







