حماس: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي اعتراف بجرم يرقى للتطهير العرقي

وكالات

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن عملية مدينة غزة العسكرية لتهجير السكان بالقوة النارية المكثفة.

وقالت (حماس)، خلال بيان لها اليوم الجمعة، إن تصريحات "يسرائيل كاتس"، اعتراف بجرم يرقى للتطهير العرقي، مؤكدة أن مدينة غزة تتعرض منذ أيام لعمليات تدمير ممنهج ومجازر بشعة لا تتوقف بحق المدنيين الأبرياء.

وتساءلت حركة المقاومة الإسلامية، "كيف يصمت العالم على جرائم إبادة وبإعلان رسمي من قادة الاحتلال وتعجز القوانين عن ردع الكيان المارق؟"، بحسب تعبيرها.

وصرح كاتس صباح اليوم، إنه صادق على خطط الجيش لاحتلال مدينة غزة، التي تتضمن إطلاق نار كثيف وتهجير الفلسطينيين، وهدد بتحويل المدينة إلى مصير مشابه لرفح وبيت حانون.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة رسميًا وقوع المجاعة في غزة، في أول إعلان من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أنها نتيجة مباشرة لإجراءات الحكومة الإسرائيلية ومنعها الممنهج لإدخال المساعدات الغذائية.