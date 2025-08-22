إعلان

التعاون الخليجي يدعو المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات

06:27 م الجمعة 22 أغسطس 2025

دول التعاون الخليجي

وكالات

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إنه يجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط.

وأوضح البديوي، خلال بيان له اليوم الجمعة، أن إعلان الهيئة الدولية المعنية بمراقبة الجوع في العالم (IPC) عن المجاعة رسمياً في غزة، يعكس سياسات التجويع الخطيرة وغير الإنسانية وغير القانونية التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجدد الأمين العام، التأكيد على موقف دول مجلس التعاون الثابت، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وضرورة إنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر لسكان القطاع.

وشدد جاسم محمد البديوي، على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والامتناع عن استهدافهم، والالتزام التام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون استثناء.

إسرائيل غزة مساعدات غزة مجلس التعاون الخليجي
