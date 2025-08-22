المقاومة العراقية تطالب بالانسحاب الحقيقي للقوات الأمريكية من العراق

بغداد- (د ب أ)

دعت تنسيقية المقاومة العراقية مساء الخميس الحكومة العراقية والبرلمان إلى متابعة تموضع القوات الأمريكية وإلزامها بالانسحاب الحقيقي بما يضمن تحقيق السيادة الكاملة للعراق على أرضه وسمائه.

وذكر بيان لتنسيقية المقاومة العراقية نشر مساء الخميس "أن أمريكا الشر لن تغير سياساتها الخبيثة ضد الشعوب، ولا يمكن التعويل على عهودها أو الاطمئنان لإجراءاتها المريبة، ففي الوقت الذي أعادت فيه تموضع قواتها في أماكن تظنّها أكثر أمانًا، وقلّصت من عديدها في معسكراتها وقواعدها، كثّفت في المقابل من طلعاتها الجوية بطائراتها المسيّرة والحربية في الأجواء العراقية، إمعانًا في انتهاك سيادة بلادنا، وتجاهلًا لإرادة شعبنا".

وتابع البيان " أن أيادي رجال المقاومة العراقية المخلصة ما زالت على الزناد دفاعًا عن العراق وشعبه، فضلًا عن حشده الذي لا تكفّ أمريكا وأدواتها في المنطقة عن معاداته، وهذا ما يوجب على العراقيين أن يحفظوا كرامة رجاله، ويصونوا حرمة معسكراته، لا سيما معسكر صقر للحشد الشعبي الذي طالما أنجب مجاهدين حموا الدولة ونظامها السياسي".

ودعا البيان الأجهزة الحكومية والبرلمان العراقي إلى الاضطلاع بدورهم عبر لجانهم المعنية بمتابعة تموضع القوات الأمريكية المحتلة، وإلزامها بالانسحاب الحقيقي بما يضمن تحقيق السيادة الكاملة للعراق على أرضه وسمائه.

وشرعت القوات الأمريكية إلى تقليص تواجدها في القواعد والمطارات العراقية التي تتمركز فيها تنفيذا لاتفاق مسبق مع الحكومة العراقية.