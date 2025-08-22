إعلان

العثور على 6 جثث في مصنع ألبان بولاية كولورادو الأمريكية

12:15 ص الجمعة 22 أغسطس 2025

الشرطة الأمريكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ب)

قالت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، إن فرق الإنقاذ عثرت على ست جثث في مزرعة ألبان بسهول ولاية كولورادو الأمريكية، لكن لم يتسن على الفور الكشف عن ملابسات وفاتهم.

وقالت إدارة الإطفاء، في جنوب شرق مقاطعة ويلد إن فرق الإنقاذ دخلت مساحة ضيقة في المزرعة وعثرت على الجثث الأربعاء.

ولم تتوفر على الفور معلومات إضافية حول سبب وفاتهم.

وتقع المزرعة على طول طريق ريفي بالقرب من كينيسبورج، على بعد حوالي 35 ميلا (55 كيلومترا) شمال شرق دنفر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السلطات الأمريكية ولاية كولورادو الأمريكية مزرعة ألبان العثور على 6 جثث في مصنع ألبان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان