العثور على 6 جثث في مصنع ألبان بولاية كولورادو الأمريكية

قالت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، إن فرق الإنقاذ عثرت على ست جثث في مزرعة ألبان بسهول ولاية كولورادو الأمريكية، لكن لم يتسن على الفور الكشف عن ملابسات وفاتهم.

وقالت إدارة الإطفاء، في جنوب شرق مقاطعة ويلد إن فرق الإنقاذ دخلت مساحة ضيقة في المزرعة وعثرت على الجثث الأربعاء.

ولم تتوفر على الفور معلومات إضافية حول سبب وفاتهم.

وتقع المزرعة على طول طريق ريفي بالقرب من كينيسبورج، على بعد حوالي 35 ميلا (55 كيلومترا) شمال شرق دنفر.