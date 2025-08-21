نتنياهو: سنسيطر على غزة حتى لو وافقت حماس على صفقة

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن حكومته ستواصل السيطرة على غزة "حتى لو وافقت حماس على اتفاق وقف إطلاق النار في اللحظة الأخيرة"، مؤكدا أن العملية العسكرية في القطاع "تقترب من نهايتها".

وفي مقابلة مع سكاي نيوز أستراليا، أوضح نتنياهو أن إسرائيل "ستسيطر على غزة" حتى لو وافقت حماس على الاتفاق، وذلك بهدف تحقيق الأمن، على حد قوله.

وأضاف أن "الحرب يمكن أن تنتهي اليوم إذا ألقت حماس سلاحها وأفرجت عن الأسرى المتبقين"، مشددا: "هدفنا إطلاق سراح جميع الأسرى ونزع سلاح حماس، والقضاء على المعقل الأخير للحركة أمر ضروري لتحقيق سلام دائم".

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن "هدفه ليس احتلال غزة بل منحها وإسرائيل مستقبلا مختلفا"، مشيرا إلى أن بلاده "قريبة من تحقيق ذلك".

كما أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يدعم بشكل كامل الهدف العسكري للسيطرة على مدينة غزة من أجل القضاء على حماس"، مضيفا: "لم يكن هناك شك في أننا لن نترك حماس هناك، وأعتقد أن الرئيس ترامب عبر عن ذلك بأفضل صورة حين قال إن على حماس أن تختفي من غزة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استدعى، الأربعاء، 60 ألفا من جنود الاحتياط، في مؤشر على مضي الحكومة في تنفيذ خطتها رغم التنديد الدولي، إلا أن مسؤولا عسكريا أوضح أن معظم هؤلاء الجنود لن يشاركوا في القتال، وأن استراتيجية السيطرة على غزة لم تُحسم بعد.