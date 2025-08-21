إعلان

خلال "تحدٍ خطير" .. وفاة يوتيوبر فرنسي شهير على الهواء مباشرة

04:29 م الخميس 21 أغسطس 2025

وفاة أحد أشهر صنّاع المحتوى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة-مصراوي

تجري الشرطة الفرنسية تحقيقاً في وفاة أحد أشهر صنّاع المحتوى (ستريمر) في فرنسا، والذي فارق الحياة خلال بث مباشر استمر قرابة 12 يوماً، بعد أن تعرض - على ما يبدو - لمعاملة مسيئة ومهينة أمام آلاف المشاهدين.

المتوفى هو رافاييل غرافين (46 عاماً)، المعروف باسم جان بورمانوف (JP) على منصة "Kick"، ويُعد من أبرز الستريمرز الفرنسيين. وقد توفي يوم الإثنين الماضي، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في مدينة نيس التي فتحت تحقيقاً وأمرت بتشريح الجثة. وحتى الآن، لم توجه السلطات أي اتهامات تتعلق بوفاته.

كان بورمانوف، وهو جندي سابق، يحظى بمتابعة واسعة تجاوزت المليون مشترك عبر منصات مختلفة، حيث اعتاد بث مقاطع لألعاب الفيديو، إضافة إلى خوض تحديات قاسية شارك فيها مع ستريمرز آخرين كانوا يعتدون عليه جسدياً أو يسخرون منه بشكل متكرر أمام الكاميرا.

"بث الموت"

منذ عام 2023، اعتاد الظهور مع ستريمرز آخرين، أبرزهم أوين سينازاندوتي (المعروف باسم "ناروتو") وسافين حمادي، وهما من شاركاه آخر بث مباشر له.

وقد أعلن سينازاندوتي وفاته عبر إنستجرام، بينما أظهر مقطع البث الأخير لحظات توقف بورمانوف عن الحركة. وتبرع المشاهدون حينها بمبالغ مالية لإرسال رسائل تُنبه زملاءه النائمين إلى حالته.

مراجعة عشرات الفيديوهات السابقة التي حصلت عليها CNN، أظهرت أن بورمانوف كان يتعرض بشكل متكرر للتنمر والسخرية، فضلاً عن اعتداءات جسدية مثل خنقه في مسابقات، إطلاق الطلقات المطاطية (Paintball) عليه، أو إغراقه بالماء.

ويظل غير واضح إن كان قد شارك طوعاً في هذه الممارسات أم أنها كانت مفروضة عليه أو متفقاً عليها بشكل مسرحي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحدٍ خطير فاة يوتيوبر فرنسي لى الهواء مباشرة لشرطة الفرنسية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذير وتوضيح.. بيان من شعبة الذهب بشأن "ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية"
5 ظواهر جوية تضرب المحافظات خلال ساعات- توقعات حالة الطقس