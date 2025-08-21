إعلان

السعودية: توسيع إسرائيل عملياتها يرقى لأن يكون جرائم إبادة في غزة

03:48 م الخميس 21 أغسطس 2025

المملكة العربية السعودية

الرياض - ( د ب أ)

أكدت المملكة العربية السعودية، الخميس، أن توسيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها وعدوانها يرقى لأن "يكون جرائم إبادة ضد المدنيين في غزة".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المملكة أدانت بـ"أشدّ العبارات إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها بحقّ الشعب الفلسطيني الشقيق وأرضه المحتلة، ومحاولاتها المستمرة تهجيره ومنع تجسيد دولته المستقلة؛ بما في ذلك شروعها في التوسع في بناء مستوطنات في محيط القدس المحتلة، وتوسيع عملياتها وعدوانها بما يرقى لأن يكون جرائم إبادة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة".

وأكّدت المملكة "أن هذه الخطوات تُعدّ انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأشارت إلى "أن المضي في تنفيذ المخططات الإسرائيلية الخطيرة، واستمرار جرائم سلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي دون رادع، لها انعكاس كبير على أمن واستقرار المنطقة، وتهدد شرعية النظام الدولي".

