معاريف: هجوم خانيونس يكشف فشل الاستخبارات الإسرائيلية

وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، الأربعاء، إن الحدث في خان يونس يعد فشلا دراماتيكيا للشاباك ولشعبة الاستخبارات العسكرية وهناك تحقيقات لفهم كيف غفلت الجهتان عن توفير التغطية الاستخباراتية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مقاتلي لواء خان يونس التابع لحماس يديرون حرب عصابات مع متابعة دقيقة لتحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الميدان بتخطيط وتوجيه منظمين، مؤكدة أن هناك بنية تحتية لقوات تابعة لحماس في خان يونس وتشكل تحديا للجيش.

وأوضحت الصحيفة، أن عملية اقتحام موقع عسكري في خان يونس يجب أن تقلق قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي كثيرا بشأن مدى استعداده لمواصلة إدارة عملية السيطرة على مدينة غزة.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن المقاومين الفلسطينيين الذين هاجموا موقعا للجيش في خان يونس اليوم استخدموا بنية تحتية لأنفاق لم تكتشف بعد وهذا أمر إشكالي جدا، مشددة على أن التعقيد في مدينة غزة أكبر بعشرات المرات من خان يونس ويجب أن يفهم الجيش أنه لا يخرج في نزهة.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مقطع فيديو للهجوم الذي نفذه مقاتلو كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، على قواته في خانيونيس جنوبي قطاع غزة.

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفيرين، إن قوات الاحتلال رصدت أكثر من 15 مقاوما فلسطينيا خرجوا من أحد الأنفاق وأطلقوا النار وقذائف "آر بي جي" على الجنود.

وأشار ديفيرين، إلى أن قوات الاحتلال، تمكنت من صد الهجوم وتحييد 9 مقاومين على الأقل، فيما أصيب آخرون، في مقابل إصابة 3 جنود إسرائيليين في الهجوم.

ومن جانبه، قال قائد سرية في لواء كفير بالجيش الإسرائيلي، إن المواجهات في خان يونس دارت وجها لوجه والجيش استعان بسلاح الجو، لأن أكثر من 11 مقاوما فلسطينيا أطلقوا على القوات النار وصواريخ مضادة للدروع.