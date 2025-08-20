وكالات

قالت شبكة "أي بي سي نيوز" الأمريكية نقلا عن مسؤول بجيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إن الجيش يواجه نقصا في عدد الجنود يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف جندي.

وأشار المسؤول العسكري الإسرائيلي، إلى أن نقص الجنود وقلة تجنيد الحريديم يدفعان لاستنفاد كل السبل لسد الحاجة، موضحا أن جيش الاحتلال وجه نداء للجاليات اليهودية في الخارج بسبب النقص الحاد في الجنود.

وأكد المسؤول العسكري الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال سيتجه إلى أكبر الجاليات اليهودية في الشتات لتشجيع التجنيد.

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن المرحلة التمهيدية لاحتلال مدينة غزة بدأت بعمليات مركزة في حي الزيتون ومنطقة جباليا.

وقالت إنه في الأيام المقبلة سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو جنوب القطاع.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش يبدأ اليوم استدعاء 60 ألف جندي من الاحتياط في إطار الاستعداد لاحتلال مدينة غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش سيقوم بتمديد خدمة 20 ألف جندي احتياط 40 يومًا إضافية للقتال في غزة.

كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس صدق أمس على خطة الهجوم على مدينة غزة وسيطلق عليها اسم "عربات جدعون الثانية".