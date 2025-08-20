إعلان

بعد قرار الاستيطان الإسرائيلي.. الرئاسة الفلسطينية تدعو أمريكا للتدخل

06:03 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

الدكتور نبيل أبو ردينة

وكالات

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، رفضها الشديد مصادقة لجنة الاستيطان التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة "إي 1".

وقال الدكتور نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، خلال تصريحات إعلامية، اليوم، إن هذا المخطط الإسرائيلي يخالف القانون الدولي والقرارات الشرعية الذي تؤكد أن الاستيطان غير شرعي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن سلطات الاحتلال بقراراتها الأخيرة تتحدى دول العالم التي أصدرت بيانات إدانة وتحذير لها من المضي قدماً في هذا المخطط الاستيطاني.

وطالب الدكتور نبيل أبو ردينة، أمريكا بسرعة التدخل الفوري لوقف المخطط الإسرائيلي، وإجبارهم على وقف حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني.

وصباح اليوم الأربعاء، أعلنت إسرائيل موافقتها النهائية على مشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة، من شأنه تقسيم المنطقة إلى شطرين بصورة فعلية.

الدكتور نبيل أبو ردينة الرئاسة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل خطة الاستيطان الإسرائيلية قرار الاستيطان الإسرائيلي الضفة الغربية
