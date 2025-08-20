"تروج الأكاذيب والشائعات".. مؤسسة "غزة الإنسانية" تهاجم حماس

وكالات

هاجم المتحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية التي يشرف الاحتلال الإسرائيلي على عملها، حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، بعد تحذيرات وزارة الداخلية في قطاع غزة للمواطنين من التعامل مع المؤسسة.

وقال المتحدث، خلال تصريحات إعلامية، اليوم، إن حماس تروج الأكاذيب والشائعات بحق المؤسسة وهو الأمر الذي يصعب عملها أو حتى سماع روايتها، مشيرًا إلى أنهم يعملون تحت التهديد لأنها أصدرت أوامر بقتل كل من يعمل مع المؤسسة.

وأوضح المتحدث، أن المؤسسة تعتمد في عملها على سفراء على الأرض من أجل التواصل مع السكان المحليين في غزة، لأنها أمام أزمة إنسانية غير مسبوقة في القطاع وتعمل في منطقة عمليات عسكرية وبيئة غير أخلاقية.

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، المواطنين من تقديم أية بيانات شخصية أو معلومات أو صور تطلبها المؤسسة الأمريكية الخاصة بالإغاثة (غزة الإنسانية).

ودعت الداخلية في بيان لها اليوم، المواطنين لعدم الاستجابة لأي طلبات من هذا القبيل تحت ذريعة تقديم المساعدات، مشيرة إلى أن المؤسسة تمارس دورا أمنيا واستخباريا تحت غطاء العمل الإنساني وتقديم المساعدات، وتعمل على تجنيد مواطنين للتعاون مع أجهزة الاحتلال الأمنية.