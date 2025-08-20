إعلان

الرياح والأمطار توقف الحركة في عدد من مناطق مومباي بالهند

11:56 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025

الهند

وكالات

تسبب موسم الرياح والأمطار الموسمية في توقف الحركة في عدد من مناطق مومباي، العاصمة المالية والترفيهية للهند.

وأثر الاضطراب على حركة القطارات المحلية، التي تعتبر بمثابة شريان الحياة بالنسبة لشبكة النقل في المدينة.

كما غمرت المياه العديد من المناطق، ما أجبر السكان على التحرك والسير وسط المياه التى تصل إلى مستوى الركبة عبر الأماكن التي شهدت حدوث فيضانات.

جدير بالذكر أن إقليم جامو وكشمير الهندي، كان قد شهد الأسبوع الماضي حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل العشرات بسبب هطول أمطار غزيرة.

وضربت عاصفة مطيرة قرية تشوسيتي النائية في منطقة كشتوار، حيث كان سكان قد تجمعوا للمشاركة في رحلة حج سنوية إلى معبد هندوسي ناء. وقال بانكاج شارما، نائب مفوض منطقة كشتوار، إنه تم إيقاف رحلة الحج.


الهند موسم الرياح مناطق مومباي
