الجيش الإسرائيلي يبدأ المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة

10:47 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025

الجيش الإسرائيلي

وكالات

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن المرحلة التمهيدية لاحتلال مدينة غزة بدأت بعمليات مركزة في حي الزيتون ومنطقة جباليا.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه في الأيام المقبلة سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو جنوب القطاع.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش يبدأ اليوم استدعاء 60 ألف جندي من الاحتياط في إطار الاستعداد لاحتلال مدينة غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش سيقوم بتمديد خدمة 20 ألف جندي احتياط 40 يومًا إضافية للقتال في غزة.

كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس صدق أمس على خطة الهجوم على مدينة غزة وسيطلق عليها اسم "عربات جدعون الثانية".

الجيش الإسرائيلي غزة إسرائيل
