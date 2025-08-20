عائلات الأسرى الإسرائيليين: الظروف ناضجة للصفقة والمسؤولية عند نتنياهو

وكالات

وجهت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مفادها أن الجميع يعرف أن الظروف ناضجة للصفقة، مؤكدة أن الأمر بين يديه، بإشارة إلى إصراره على مواصلة الحرب وعدم الرد على موافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح الصفقة.



وتابعت، موجهة الحديث لنتنياهو، أن "بحث خطط احتلال غزة وإفشال صفقة موجودة على طاولتك طعنة في قلوبنا"، مطالبة بالتوصل لصفقة شاملة.



وبإشارة للتصديق على خطط السيطرة على مدينة غزة، قالت إنه ما كان يجب المصادقة عليه أمس إعادة آخر محتجز في القطاع.



وأمس الثلاثاء، صدق وزير الدفاع يسرائيل كاتس على خطة الهجوم على مدينة غزة وسيطلق عليها اسم "عربات جدعون الثانية"، بحسب إذاعة جيش الاحتلال.