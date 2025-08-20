

وكالات

قال يفجيني باليتسكي الحاكم المعين من قبل موسكو الذي، إن هجوما شنته كييف بطائرات مسيرة في وقت متأخر الثلاثاء أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أنحاء تسيطر عليها روسيا في منطقة زابوريجيا الأوكرانية.

وتسيطر القوات الروسية على أكثر من نصف منطقة زابوريجيا الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا.

لكن كييف تحتفظ بالسيطرة على المركز الإداري الرئيسي للمنطقة، وتؤدي هجماتها إلى انقطاع الكهرباء من حين لآخر في المناطق التي تسيطر عليها روسيا.

وقال فجيني باليتسكي الحاكم المعين من قبل موسكو: "سبب انقطاع التيار الكهربائي في منطقة زابوريجيا هو هجوم إرهابي آخر بالطائرات المسيرة من جانب العدو على معدات الجهد العالي".

وأضاف باليتسكي أن فرق الإصلاح تعمل على إعادة التيار الكهربائي وتحويل المناطق المتضررة إلى خطوط احتياطية، لكن العمل صعب بسبب خطر تكرار الضربات والظلام.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن يفجينيا ياشينا مديرة الاتصالات في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها موسكو، وهي أكبر محطة في أوروبا، إنها تعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر بانقطاع الكهرباء.

ولا تنتج المحطة أي كهرباء ولكنها تحتاج إلى الطاقة من أجل أنظمة التبريد والمراقبة للحفاظ على السلامة.

وفي الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من منطقة خيرسون، قال الحاكم فياتشيسلاف بروكودين، إن قصفا روسيا أسفر عن مقتل أحد سكان بلدة صغيرة شمالي عاصمة المنطقة.

كما قال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية الواقعة إلى الشمال على تيليغرام إن قصفا روسيا قتل أحد سكان نيكوبول، وهي هدف متكرر لهجمات موسكو على الضفة الشمالية لنهر دنيبرو.

وقال سلاح الجو الأوكراني، إن روسيا أطلقت 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ في هجوم خلال الليل على أوكرانيا، وهو أكبر هجوم هذا الشهر.

وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية أن روسيا استهدفت منشآت طاقة في منطقة بولتافا وسط البلاد والتي تضم مصفاة النفط الوحيدة في أوكرانيا، مما تسبب في اندلاع حرائق كبيرة.

لكن مسؤولين أوكرانيين قالوا إن روسيا أعادت أيضا جثث ألف جندي أوكراني يوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن موسكو تسلمت جثث 19 جنديا في المقابل.