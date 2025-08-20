البيت الأبيض: ترامب مستعد لمحاربة عصابات المخدرات في فنزويلا بأي وسيلة



وكالات

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لاستخدام جميع أدوات القوة الأمريكية لوقف الاتجار بالمخدرات.

وتوجه الصحفيون إلى ليفيت خلال مؤتمر صحفي بسؤال عما إذا كان ترامب يفكر في إمكانية إنزال قوات عسكرية في فنزويلا على خلفية إرسال 3 سفن حربية أمريكية إلى سواحل البلاد، يُزعم وجود 4 آلاف من مشاة البحرية على متنها.

وردت ليفيت قائلة: "بالنسبة لفنزويلا، فإن الرئيس ترامب واضح للغاية ومتسق، إنه مستعد لاستخدام جميع عناصر القوة الأمريكية لوقف تدفق المخدرات إلى بلدنا ومحاسبة المسؤولين أمام العدالة".

وفي سياق متصل، لم يستبعد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إمكانية تنفيذ ضربات جوية أمريكية أو استخدام طائرات مسيرة أو أي قوة أخرى ضد الكارتلات في المكسيك كجزء من جهود السلطات الأمريكية لمكافحة الجريمة المنظمة.

وخلال المقابلة، سُئل وزير الدفاع عن إمكانية إرسال قوات أمريكية إلى المكسيك أو استخدام القوة، بما في ذلك استخدام الطائرات بدون طيار والضربات الجوية، إذ أجاب هيجسيث: "لا يمكنني الكشف عن أي شيء ومع ذلك أنا لا أنذر مسبقا بأن القوات الأمريكية ستكون في المكسيك. هذا ليس ما أتحدث عنه".

وسبق أن أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن ترامب وقع على توجيه سري لإعداد البنتاغون لعمليات ضد كارتلات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

ووفقا للنشر، تنص الوثيقة على استخدام القوة العسكرية خارج الولايات المتحدة.

وردا على ذلك، رفضت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم بشدة أي احتمال لتدخل عسكري أمريكي.

وقالت إن موقف مكسيكو قد تم الإعلان عنه بوضوح وبشكل متكرر خلال محادثات هاتفية مع واشنطن، وفقا لروسيا اليوم.