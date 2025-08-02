كتب- حسن مرسي:

قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لدفع المجتمع الدولي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تُعد جزءًا من التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية على مدى 8 عقود.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "مساء جديد" على قناة المحور، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود هذه الجهود بالتنسيق مع الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لتعزيز مبادرة حل الدولتين.

وأوضح عبد العاطي أن مصر أجرت اتصالات مكثفة مع فرنسا، بما في ذلك زيارته لباريس ومحادثات الرئيس السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي ساهمت في إعلان فرنسا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد إنجازًا دبلوماسيًا هامًا.

وتابع وزير الخارجية، أن مصر تشجع دولًا أخرى مثل بريطانيا ومالطا والبرتغال وكندا على اتخاذ خطوات مماثلة، لإعادة الزخم للقضية الفلسطينية في ظل الكارثة الإنسانية بغزة.

وأشار إلى أن رفض الحكومة الإسرائيلية لحل الدولتين يمنحها ضمنيًا حق الفيتو على إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الوضع غير مقبول ويتطلب تجاوز شعار حل الدولتين إلى خطوات عملية مثل الاعتراف الدولي.

وأكد أن مصر، بالتعاون مع الأشقاء العرب، تعمل يوميًا لتحفيز المجتمع الدولي على مواجهة سياسات التجويع الممنهجة التي تنتهجها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة.

وأضاف عبد العاطي أن الدور المصري حظي بتقدير كبير من مجلس الوزراء الفلسطيني، مشددًا على أن مصر ستواصل دفع المجتمع الدولي للتركيز على القضية الفلسطينية والضغط لإنهاء الأزمة الإنسانية.

وشدد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، على أن مصر لن تتوقف عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، داعيًا إلى تعزيز التنسيق العربي والدولي لتحقيق هذا الهدف.