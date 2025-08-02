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هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة على مصفاتين نفطيتين في روسيا

09:59 م السبت 02 أغسطس 2025

طائرات مسيرة

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كييف- (د ب أ)

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية عن تنفيذ ضربات استهدفت مصفاتين نفطيتين وبنى تحتية أخرى داخل الأراضي الروسية، في ما وصفته بأنه رد على الهجمات الدامية الأخيرة التي شنتها قوات الكرملين على مدن أوكرانية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في منشور عبر فيسبوك اليوم السبت، إن مصفاة نوفوكويبيشيفسك في منطقة سامارا، ومصفاة ريازان، تعرضتا للقصف، مضيفًة أن طائرات أوكرانية مسيّرة ضربت أيضا مستودعا للوقود في منطقة فورونيج الروسية ومنشأة إلكترونية في مدينة بينزا، مؤكدًة أن جميع الأهداف المستهدفة تُعد جزءا من "آلة الحرب الروسية"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يتسنّ التحقق من صحة الإدعاءات الأوكرانية بشكل مستقل، كما أن شركة "روسنفت" المالكة لمصفاتي ريازان ونوفوكويبيشيفسك، لم ترد فورا على رسالة عبر تطبيق واتساب لطلب التعليق اليوم السبت.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت، يوم الخميس، مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا في قصف مشترك بطائرات مسيّرة وصواريخ استمر لساعات واستهدف العاصمة كييف، فيما قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن 159 شخصا آخرين أُصيبوا، بينهم 16 طفلا، في واحدة من أعنف الضربات على كييف منذ بداية الحرب.

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