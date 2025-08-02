وكالات

علّقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على مقطع فيديو بثته كتائب القسام، ظهر فيه الأسير الإسرائيلي أفيتار دافيد وقد بدت عليه علامات الهزال الشديد وفقدان الوزن، قائلة إن ما ورد في المقطع "يعكس المجاعة الحقيقية في قطاع غزة".

وقالت الخارجية في بيان لها: "الأسرى المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة يتعرضون للجوع والتعذيب، ويُحرمون من الطعام والرعاية الطبية، بينما يحصل مقاتلو حماس والجهاد الإسلامي على الغذاء والاحتياجات الأساسية".

وأضاف البيان: "يجب إطلاق سراح أفيتار دافيد وجميع الرهائن فورًا، وتوفير العلاج والرعاية الطبية والطعام المناسب لهم دون تأخير".

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للضغط على حركة حماس من أجل الإفراج عن الأسرى، مؤكدة أن استمرار احتجازهم في هذه الظروف يمثل "جريمة إنسانية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

وقال الأسير الإسرائيلي لدى كتائب القسام أفيتار دافيد، إنه أنا لم يأكل منذ أيام على التوالي ولا يعلم ماذا سيأكل.

وأشار دافيد، في مقطع فيديو بثته المقاومة الفلسطينية، السبت، أنه يزداد نحافة يوما بعد آخر وهو في وضع سيئ جدا، موجها رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "أقول لنتنياهو إنني أشعر بأنه تم التخلي عني".

كتائب القسام تنشر فيديو عن وضع الأسرى الإسرائيليين بغزة تحت عنوان: يأكلون مما نأكل#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/Wm1LEzp29y — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 1, 2025

وتابع: "ما أقوم به هو حفر قبري بيدي"، مؤكدا أن كل يوم يمر يضعف جسده أكثر ويقربه من الموت.