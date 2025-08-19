البث العبرية: الجيش سيعرض خطط احتلال مدينة غزة على كاتس للمصادقة

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس سيجتمع مع رئيس الأركان إيال زامير وكبار المسؤولين في القيادة الجنوبية وهيئة الأركان العامة للموافقة على خطط احتلال مدينة غزة.

وأوضحت البث العبرية، أن القيادة العسكرية الإسرائيلية ستعرض خطط احتلال مدينة غزة لمصادقة وزير الدفاع رغم رد حماس على الوسطاء أمس والذي تدرسه القيادة السياسية.

وذكرت البث العبرية، مساء الأحد، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير صادق خلال اجتماع خاص عُقد في لواء غزة على الخطط العسكرية الخاصة باحتلال مدينة غزة.

وأفادت الهيئة أن الإدارة الأمريكية طلبت الاطلاع على تفاصيل هذه الخطط، بما في ذلك خطة إخلاء السكان التي سيتم عرضها على واشنطن بناء على طلبها.

وبحسب هيئة البث، أبلغت إسرائيل الوسطاء أن على حركة حماس العودة إلى طاولة التفاوض، وإلا فإن أولى مراحل العملية العسكرية ستبدأ قريبًا، في حين أقرت مصادر إسرائيلية بأن مثل هذه التهديدات لم تدفع حماس حتى الآن إلى استئناف المفاوضات.

وأضافت المصادر أن "الصفقة الجزئية" ما زالت مطروحة على جدول الأعمال، فيما من المقرر أن يعتمد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الخطة رسميًا يوم الثلاثاء المقبل.