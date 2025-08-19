وكالات

قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، الثلاثاء، إن الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار استند إلى اقتراح من مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ويتضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، يُفرج خلالها عن بعض الأسرى الخمسين المتبقين، فيما يتفاوض الطرفان على هدنة دائمة وعودة باقي الأسرى.

وأضاف عبد العاطي في تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز"، أن المقترحات تهدف إلى السماح بـ"تدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، لمواجهة المجاعة المستمرة هناك".

وأكد الوزير أن الكرة الآن في ملعب الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى ضرورة الحصول على رد إيجابي في أسرع وقت لمواجهة الأزمة الإنسانية الحادة، خاصة في ظل استمرار قتل المدنيين والمجاعة في غزة، وتابع: "حتى لو اقتصرت الهدنة على 60 يوماً فقط، فإنها تتيح فرصة سانحة، ويجب ممارسة أقصى ضغط على الجانبين للمضي قدمًا."

وكانت حركة حماس قد أوضحت في بيان أمس الاثنين، موافقتها مع الفصائل الفلسطينية الأخرى على المقترحات التي قدمها الوسطاء المصريون والقطريون.

وفينا يتعلق بالرد الإسرائيلي، صرح مصدر رفيع المستوى بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقناة (12 العبرية)، أن: "سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير، وأنها تطالب بالإفراج عن جميع الأسرى الخمسين وفقًا للمبادئ التي وضعها مجلس الوزراء لإنهاء الحرب".

وأشارت القناة العبرية إلى أنه بالرغم من تلك التصريحات القوية، إلى أن المصدر لم يغلق الباب أمام إمكانية تنفيذ الصفقة جزئياً أو على مراحل، لكنه تجنب تحديد ما إذا كان إطلاق سراح الرهائن سيتم دفعة واحدة أم على عدة دفعات منفصلة.