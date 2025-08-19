عبد العاطي يطالب بالضغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف النار بغزة

وكالات

ناقش الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في اتصالات هاتفية، مع نظرائه البريطاني ديفيد لامي، والتركي هاكان فيدان، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى كايا كالاس، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين حسن الشيخ، المستجدات في غزة.

وتناولت الاتصالات مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في غزة، حيث استعرض عبد العاطي جهود الوساطة الحثيثة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح عدد الأسرى.

وأشار وزيرالخارجية، إلى وجود تقدم مهم تم إحرازه فى هذا الصدد وأنه انعكس فى المشاورات الأخيرة التي تمت بالقاهرة مع الوفد الفلسطينى والتى تركزت على المقترح المطروح من المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والذى وافقت عليه حركة حماس.

وأكد عبد العاطي، أن الكرة أصبحت فى ملعب اسرائيل، مشيراً إلى ضرورة الضغط عليها للموافقة على المقترح بما يسهم في التخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية في غزة.

كذلك، تناول وزير الخارجية التحضيرات الجارية لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

من جانبهم، أعرب المسؤولون عن تقديرهم لما تقوم به مصر من دور محوري في الوساطة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود مصر ودورها فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.