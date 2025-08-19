بعد رفضه لمقترح وقف إطلاق النار.. عائلات الأسرى تهدد نتنياهو

وكالات

اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالكذب ووضع شروط غير قابلة للتنفيذ، في محاولة متعمدة لإفشال صفقة تبادل الأسرى.

وقالت العائلات في بيان اليوم الثلاثاء: "لن نسمح لنتنياهو بإفشال الصفقة. التفويض الذي يملكه هو لإتمام صفقة شاملة تُعيد جميع الأسرى، وليس للمماطلة أو فرض شروط تعجيزية."

وأضاف البيان: هذه المرة لن نسمح لك يا نتنياهو أن تُفشل الصفقة، مؤكدًة عزمها على مواصلة التحركات الشعبية، قائلًة: "سنخرج إلى الشارع مجددًا للمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل شاملة تعيد أبناءنا إلى الوطن."

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أوضح مساء اليوم الثلاثاء، أن سياسة تل أبيب "ثابتة ولم تتغير"، مشددا على أن إسرائيل تطالب بالإفراج عن جميع الأسرى لديها، والبالغ عددهم 50 أسيرا، وفق المبادئ التي أقرها المجلس الوزاري المصغر لإنهاء الحرب.

ويأتي ذلك كرد من إسرائيل على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة، والذي وافقت عليه حماس وسلمته للوسطاء مساء أمس الإثنين.