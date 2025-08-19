الدبابات الإسرائيلية تتقدم نحو مدخل غزة.. تفاصيل الخطة العسكرية

وكالات



قالت تقارير إعلامية إسرائيلية، إن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت في التقدم نحو مدخل غزة من حي الصبرة جنوبي المدينة، بدعم من الدبابات وتحت غطاء جوي.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، بأن الجيش سيقدم اليوم الثلاثاء خطته لاحتلال مدينة غزة إلى وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بالتزامن مع تكثيف عملياته على أطراف المدينة.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن الجيش الإسرائيلي سيعتمد على القوات النظامية بشكل أساسي في عملية السيطرة على مدينة غزة.

وأضافت أن الجيش سيقوم بتجنيد بين 100 إلى 130 ألفًا من قوات الاحتياط ليحلوا محل القوات النظامية في القطاعات المختلفة.

وأوضحت "يسرائيل هيوم"، أن السيطرة على غزة وتطويقها سيتم باستخدام 3 إلى 4 فرق، لافتة إلى أن الجيش سيضاعف من نشاطه في ضواحي غزة وفي حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وبحسب الصحيفة، فإن الجيش سيتمكن من إحكام السيطرة على مدينة غزة في غضون شهرين تقريبًا من بدء العملية العسكرية.

وتأتي هذه التطورات، بعدما قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، في مؤتمر تدريب عملي، إن الجيش يخوض حملة عسكرية متعددة الأبعاد، موضحًا أن الحرب في غزة تشهد نقطة تحول مع بدء استعداد الجيش لتنفيذ المرحلة التالية من عملية "عربات جدعون".