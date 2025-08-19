هل محادثات ماكرون مع ترامب تتطرقت إلى تنازل أوكرانيا عن أراض؟



وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في واشنطن، أن إمكانية تنازل كييف عن أراض لموسكو هي مسألة لم يتم بحثها في الاجتماع الذي استضافه نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وحضره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيون آخرون.

وقال ماكرون: "لم نناقش هذا الموضوع إطلاقا وهذا لسببين: أولا، إن الأولوية هي للضمانات الأمنية، ثانيا، قلنا إن هذا ما يجب أن يناقش على المستويين الثنائي والثلاثي أي في القمة المرتقبة بين الرئيسين الأوكراني والروسي أولا، ومن ثم في قمة ثلاثية ستجمعهما مع الرئيس الأمريكي".

وحذر سيد الإليزيه من أنه طالما أنه بوتين يعتقد أنه قادر على الانتصار من خلال الحرب، فسيفعل، بحسب الغد.

وأكد ماكرون، أن إحدى الضمانات الأمنية التي ينبغي تقديمها لأوكرانيا في إطار أي اتفاق سلام بينها وبين روسيا هو أن يكون جيشها قويا بما يكفي لردع أيّ غزو روسي جديد.

وقال: "لقد تمكنتُ عصر اليوم من استعراض محتوى هذه الضمانات الأمنية التي تتمثّل في جيش أوكراني قوي، يمكنه التصدّي لأيّ محاولة هجوم وردعها، وبالتالي لا قيود على العديد أو القدرات أو التسليح".

دعا الرئيس الفرنسي أيضا إلى تشديد العقوبات على روسيا في حال فشلت مفاوضات السلام المرتقبة بينها وبين أوكرانيا.

وقال إنه إذا تم رفض هذه العملية، فنحن أيضا جميعا متفقون على أنه سيتعين تشديد العقوبات، وفي أي حال، اتخاذ موقف يفرض المزيد من الضغط على الجانب الروسي.