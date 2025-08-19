حريق على متن سفينة شحن بالقرب من ميناء بالتيمور بولاية ماريلاند



وكالات

‏شهد مرفأ بالتيمور في الولايات المتحدة، انفجارا قويا على متن سفينة الشحن MV W Sapphire قرب جسر فرانسيس سكوت كي وتسبب في تصاعد أعمدة النيران وأثار حالة من الفوضى في الميناء.

وأعلنت السلطات وقوع انفجار على متن سفينة شحن تحمل فحما في بالتيمور، ما تسبب في اندلاع حريق وتصاعد عمود من الدخان، ولم يصب أحد بأذى، بينما لا يزال سبب الانفجار غير معروف.

وفي ربيع مارس 2024، اصطدمت سفينة الشحن "دالي" التي ترفع علم سنجافورة، والمبحرة من بالتيمور إلى كولومبو، سريلانكا، بجسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور، ماريلاند، مما أدى إلى انهيار الجسر، وفقا لروسيا اليوم.